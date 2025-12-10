В Орловской области объявляли ракетную опасность
23:18
обновлено 23:43
ОРЕЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводился на территории Орловской области. Об этом сообщали в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорилось в сообщении.
Ранее ракетная опасность в области действовала с 00:06 до 00:27 мск.
Позже в ГУ МЧС по региону сообщили об отмене режима.
