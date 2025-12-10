ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Орловской области объявляли ракетную опасность

Режим в области действовал ранее с 00:06 до 00:27 мск
23:18
обновлено 23:43

ОРЕЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводился на территории Орловской области. Об этом сообщали в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорилось в сообщении.

Ранее ракетная опасность в области действовала с 00:06 до 00:27 мск.

Позже в ГУ МЧС по региону сообщили об отмене режима.

В новость внесены изменения (02:43 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности. 

