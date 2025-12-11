В Киеве и нескольких областях Украины отменили воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киеве и еще трех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Помимо украинской столицы, сирены перестали работать в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В красной зоне остаются Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области. Воздушная тревога объявлена в Одесской области.