В Приангарье повторно осудили экс-адвоката за изнасилование и убийство подростка

Его также признали виновным в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 11 декабря /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима бывшего адвоката за изнасилование и убийство, а также за получение сексуальных услуг от несовершеннолетних, говорится в сообщении СУ СК по Иркутской области.

В 2022 году в Иркутской области раскрыли убийство 15-летней девочки, совершенное в марте 2007 года в поселке Балаганск. Были задержаны двое мужчин. Одним из фигурантов оказался адвокат Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов. В ходе следствия удалось собрать доказательства его причастности еще к ряду преступлений сексуального характера, совершенных с 2018 по 2020 год. В ноябре 2023 года он был приговорен к 22 годам лишения свободы, но в апреле 2024 года судебной коллегией по уголовным делам апелляционного суда уголовное дело было передано на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства.

"Он признан виновным в совершении 30 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. п. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием) <…> На основании собранных следователями доказательств суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что второму фигуранту с учетом мнения прокурора назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Как сообщала тогда пресс-служба Иркутского областного суда, он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием), п. "б" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей). Приговор ему не пересматривался.