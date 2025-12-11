Над Калужской областью уничтожили 40 БПЛА

Пострадавших и разрушений нет

КАЛУГА, 11 декабря. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников над Калужской областью. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 40 БПЛА над территорией Калужской области. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он.