Дело бывшего начальника управления городского развития Кемерова передали в суд

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 11 декабря. /ТАСС/. Бывшего начальника управления городского развития администрации Кемерова будут судить по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в сфере приобретения жилья для льготной категории граждан. Сумма ущерба бюджету, по уточненным данным, превысила 61 млн рублей, сообщили в управлении ФСБ по Кемеровской области.

В январе 2025 года в СК РФ сообщали о возбуждении уголовного дела по ч. 3.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В марте 2025 года чиновник был задержан. На тот момент он обвинялся в подписании девяти контрактов на сумму 47 млн рублей со строительной организацией, несмотря на то, что застройщик не соответствует специальным требованиям.

"В 2021 году мужчина организовал проведение электронных аукционов на приобретение 33 квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Подготовленная на основании его указаний документация позволила неплатежеспособному застройщику стать единственным участником и победителем 11 торгов, по результатам которых с коммерческой организацией были заключены муниципальные контракты на приобретение квартир путем инвестирования в строительство многоквартирного дома в Ленинском районе г. Кемерово на общую сумму 61,8 млн рублей. Далее обвиняемый дал указание перечислить подрядчику 61,2 млн рублей в качестве аванса при отсутствии необходимого обеспечения исполнения обязательств от застройщика", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что дом должен был быть построен не позднее 1 декабря 2023 года, однако до настоящего времени он не достроен. Таким образом, ущерб муниципалитету оценивается в размере 61,2 млн рублей. Обвиняемый вину в содеянном признал. По данным следственного управления СК РФ, на имущество и денежные средства общей стоимостью свыше 14 млн рублей по ходатайству органов следствия судом наложен арест. Кроме этого, арест наложен на объект незавершенного строительства - многоквартирный дом в Ленинском районе города Кемерово, находящийся в собственности застройщика, стоимостью более 100 млн рублей.

Преступная деятельность чиновника выявлена в ходе совместной работы сотрудников СК, ФСБ и МВД России по региону. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Кемерова для рассмотрения по существу.