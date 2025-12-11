В Чувашии в ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали пять человек

Пострадавших доставили в больницу в Чебоксарах в состоянии средней степени тяжести

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 11 декабря. /ТАСС/. Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Чувашии, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом сообщил Минздрав Чувашской Республики.

"Утром 11 декабря недалеко от деревни Нискасы Моргаушского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, [следовавшего по маршруту Москва - Казань], и грузового автомобиля. По предварительным данным, пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

По данным министерства, пострадавших доставили в больницу в Чебоксарах в состоянии средней степени тяжести.