В Челябинске начальника отдела агрохолдинга заподозрили во взяточничестве

Мужчина причастен к теневому обороту зерновых культур

ЧЕЛЯБИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области во взаимодействии со службами безопасности банка и производственной компании выявили факт получения взятки начальником отдела закупок одного из крупнейших государственных агропромышленных холдингов. Он причастен к теневому обороту зерновых культур, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"Сотрудники УФСБ реализовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которого выявлено получение взятки в крупном размере начальником отдела закупа крупнейшего государственного агропромышленного холдинга. Мероприятия проводились во взаимодействии со службами безопасности агропромышленного холдинга, а также банка", - сказали в пресс-службе.

В управлении рассказали, что, как было установлено, фигурант причастен к теневому обороту зерновых культур. Он при посредничестве третьих лиц получил взятку от производителя сельскохозяйственных товаров, являющегося получателем субсидии в рамках реализации национального проекта. Деньги передавались за оказание содействия при заключении контрактов, а также за покровительство при проверке и приемке поставляемых товаров.

Кроме того, как было установлено, в обязанности начальника отдела входили мониторинг рынка закупаемых товаров и услуг, контроль выполнения планов закупа и внеплановых заказов, что способствовало лоббированию интересов коммерческой организации.

На основании представленных УФСБ материалов в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере).