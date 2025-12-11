В Полтавской области на объектах энергетики произошли пожары

Энергетические объекты расположены в Кременчугском районе, сообщил глава областной администрации Владимир Когут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пожары возникли на энергетических объектах после взрывов в Полтавской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Владимир Когут.

По его словам, объекты расположены в Кременчугском районе, однако их количество не уточняется. "На объектах возникли пожары. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий", - написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на четверг поступали сообщения о взрывах в Полтавской области.