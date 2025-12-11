Жительницу Кургана оштрафовали на 350 тыс. рублей за призывы к терроризму

Женщину на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Жительница Кургана оштрафована судом на 350 тыс. рублей за размещение в Telegram-каналах и социальных сетях комментариев о ситуации вокруг СВО с призывами к террористической деятельности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Центральным окружным военным судом Екатеринбурга в отношении сторонницы украинских националистических движений вынесен обвинительный приговор. Жительница Кургана, обвиняемая по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма - прим. ТАСС), размещала в телеграм-каналах и социальных сетях множество комментариев о ситуации вокруг проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на Украине с призывами к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма. Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, женщину на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.