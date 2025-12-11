МВД показало видео задержания поджегшего подстанцию в Приангарье

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

ТАСС, 11 декабря. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала кадры задержания мужчины, который по указанию телефонных мошенников поджег трансформаторную подстанцию в Приангарье.

Из-за возгорания подстанции были обесточены 17 многоквартирных домов и 2 социально значимых объекта, сообщила Волк. Она уточнила, что по факту преступления заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.