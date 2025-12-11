В Омске киоскер украла 1,4 тыс. лотерейных билетов

Женщина рассчитывала получить крупный выигрыш

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Пожилая женщина, которая работала киоскером в Омске, украла за полтора года 1,4 тыс. лотерейных билетов на 336 тыс. рублей, надеясь получить большой выигрыш. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В Омске работница киоска подозревается полицией в краже 1 400 лотерейных билетов. <...> 77-летняя женщина пояснила, что рассчитывала сорвать крупный куш", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пенсионерка, которая работала в лотерейном киоске, на протяжении полутора лет похищала лотерейные билеты стоимостью от 30 до 1 тыс. рублей. В случае удачи она тратила полученные средства на новые билеты, но выигрыш лишь один раз превысил 2 тыс. рублей. Недостача на сумму 336 тыс. рублей была выявлена во время проведения ревизии. Женщина пообещала компенсировать ущерб, но уволилась и перестала выходить на связь. После этого владелец киоска обратился в полицию.