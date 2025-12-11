В Якутии завели дело после пожара в селе с пятью погибшими

Следователи проводят допросы и осмотр места происшествия

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Якутии после гибели пяти человек при пожаре в селе Октемцы. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по факту гибели пяти человек в селе Октемцы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

Проводится осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для установления причин гибели людей и обстоятельств произошедшего. Следователи проводят допросы и другие необходимые следственные действия. Ход расследования контролируется руководством следственного управления, отметили в СК.

11 декабря в селе Октемцы в Хангаласском районе Якутии загорелись частный дом и гараж. Общая площадь пожара составила 127 кв. м. Погибли пять человек, из них двое - дети. Причина и ущерб устанавливаются дознавателем МЧС России. Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших. Он поручил оказать всю необходимую помощь. В районе объявлен трехдневный траур.

По данным следствия, погибли двое детей 2021 и 2024 годов рождения и трое взрослых, проживавших в доме.