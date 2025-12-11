В Улан-Удэ завели дело после пожара в ТЦ "Баянгол"

На месте работают дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 11 декабря. /ТАСС/. Органы дознания возбудили уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Бурятии.

"Возбуждено уголовное дело. Причина устанавливается. Работают дознаватель МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории", - сообщили в ведомстве.

Дело расследуется по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Пожар в пятиэтажном торговом центре "Баянгол" на ул. Терешковой начался днем 10 декабря, по предварительным данным, на втором этаже. Утром 11 декабря его потушили на площади более 1 тыс. кв. м. До прибытия спасателей эвакуировались около 50 человек. Позже пятеро обратились за медицинской помощью, трое из них были госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

В здании располагались торговые помещения, офисы, заведение общественного питания, в пристройке к дому находилась гостиница - всего более 50 предпринимателей-арендаторов. Поддержку им пообещал оказать бизнес-омбудсмен Бурятии Чингис Матхеев.

К тушению пожара привлекались более 90 человек, было задействовано порядка 20 единиц техники.