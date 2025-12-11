Жителя Свердловской области осудили за поджог и убийство

Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорила жителя Березовского к 17 годам колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью общеопасным способом. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

"Житель поселка Кедровка города Березовского признан виновным в убийстве, покушении на убийство двух лиц и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. <…> Суд назначил Павлу Леневу наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года", - сказано в сообщении.

Уточняется, что 17 мая осужденный в состоянии алкогольного опьянения поджег плед и подложил его под дверь дома коллективного сада №23 "Юбилейный", заблокировав выход. Хозяин дома погиб, задохнувшись угарным газом. Второму человеку, находившемуся внутри, удалось спастись.

По данным следственного управления СК РФ по Свердловской области, фигурант дела планировал встретиться с мужчинами дома у одного из них. Придя на место, осужденный стал стучать во входную дверь, однако находившиеся внутри мужчины не стали его впускать. Разозлившись, он и решил совершить их убийство, устроив пожар.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, ранее поджигатель уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, причинение легкого вреда здоровью и убийство. Суммарно он провел в местах лишения свободы 10 лет.