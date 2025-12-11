В Орловской области частный дом и хозпостройка повреждены из-за атаки БПЛА

Никто из жителей не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Частный дом и хозяйственная постройка повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в одном из районов Орловской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией региона сбили пять беспилотников. Также дважды с начала суток объявлялась ракетная опасность.

"Ночь выдалась неспокойной для Орловской области - дважды в регионе звучала сирена ракетной опасности. <...> В одном из райнов области повреждения получил частный дом и хозяйственная постройка, пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал Клычков в своем канале в Мах.