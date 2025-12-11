На Запорожье ВСУ атаковали дроном скорую

Пострадавших в результате удара нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА машину скорой помощи, которая перевозила пациента в медучреждение, в городе Васильевка Запорожской области. Пострадавших в результате удара нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Автомобиль бригады скорой помощи в Васильевке был атакован БПЛА противника, когда бригада транспортировала пациента. Осколками посекло кузов. В автомобиле в момент удара находились два врача, санитарка, водитель и пациент. Пострадавших нет, пациент доставлен в лечебное учреждение", - написал он в своем Telegram-канале.