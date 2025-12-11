В Москве к длительным срокам за взяточничество приговорили двух экс-полицейских

Им назначено наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к семи и восьми годам лишения свободы двух бывших сотрудников полиции, которые за деньги предоставляли предпринимателю, организовывавшему похороны, сведения об умерших людях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух бывших сотрудников полиции. Они признаны виновными в получении взятки в виде денежных средств через посредника и лично от предпринимателя, занимающегося деятельностью в сфере организации похорон, за предоставление сведений об умерших лицах. Приговором суда им назначено наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что должностные лица одного из отделов полиции Москвы получили взятки в виде денежных средств через посредника и лично от предпринимателя, занимающегося организацией похорон, за предоставление сведений об умерших лицах на их территории обслуживания.