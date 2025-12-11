В Омске осудили женщину, истязавшую семилетнюю дочь

Ее приговорили к трем годам колонии

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Омский суд приговорил к трем годам колонии 51-летнюю жительницу Омской области, которая истязала свою семилетнюю дочь, рассказала ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора женщина была взята под стражу в зале суда", - сказала Булихова.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ региона Лариса Болдинова уточнила ТАСС, что страдающая от алкогольной зависимости женщина с февраля по апрель 2025 по малейшему поводу избивала и истязала свою дочь. Так, в качестве наказания она порола ее проводом, избивала столовой ложкой. За нежелание делать уроки женщина привязала к лицу девочки вату с уксусной эссенцией, примотала руку дочери к туловищу скотчем, чтобы та не могла снять вату, и ушла в магазин.

У ребенка на лице образовался ожог, который родительница пыталась скрыть от учителей. Сначала она не отпускала дочь в школу, затем стала замазывать повреждение тональным кремом. Однако классная руководительница заметила ожог, вызвала полицию и скорую помощь. Девочка была госпитализирована в ожоговое отделение. Свои действия женщина объяснила непослушанием дочери, физические страдания, по ее мнению, должны были научить дочь слушаться мать.

По инициативе следствия девочка изъята у матери и передана в семью опекунов, где уже воспитываются другие дети осужденной.