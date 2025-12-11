На Украине начали использовать дроны для заказных убийств

Так, в селе Сокольники в Львовской области неопознанный дрон ударил по частному коттеджу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Неопознанный дрон ударил по частному коттеджу в селе Сокольники Львовской области. Повреждены крыша, фасад и несколько комнат, никто не пострадал, сообщила местная полиция.

По данным издания "Страна", во время инцидента по области не действовала воздушная тревога, угрозы БПЛА не было. То есть дрон, считает издание, запускали с близлежащей украинской территории.

Украинское издание "Общественное" со ссылкой на источники в силовых структурах в свою очередь сообщило, что удар, вероятно, был нанесен FPV-дроном, который способен летать на расстояние в несколько десятков километров.

Львовская полиция, исследовав обстоятельства, возбудила уголовное дело. Основная версия следствия - попытка заказного убийства с помощью дрона.

Кому принадлежит коттедж и кто в нем проживает, не разглашается.