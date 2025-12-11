Система ПВО сбила летевшие на Москву БПЛА

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны беспилотники, летевшие на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.

Позднее мэр сообщил о том, что ПВО сбила еще один БПЛА.

Всего после полуночи 11 декабря, согласно опубликованным Собяниным данным, сбиты 38 беспилотников, летевших на столицу.

В новость были внесены изменения (13:04 мск) - добавлена информация об еще одном БПЛА.