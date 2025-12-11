ТАСС: причиной пожара на рынке в Петербурге могло стать возгорание проводки

В оперативных службах отметили, что предварительная версия пока одна

Редакция сайта ТАСС

© Валентин Егоршин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Причиной крупного пожара на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга, по предварительной версии, стало возгорание электропроводки в одном из помещений. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Пока рабочая версия одна - возгорание проводки в одном из помещений рынка. Дознание продолжается", - рассказал собеседник агентства.

Вечером 10 декабря на Правобережном рынке произошел пожар, который быстро распространился на площади 1,5 тыс. кв. метров. Работы по тушению были завершены в четверг в 07:44 мск. В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщали, что в результате пожара погиб один человек, еще один госпитализирован. Из опасной зоны были эвакуированы 100 человек.

В городском главке СК по факту пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).