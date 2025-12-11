Под Калугой упавший БПЛА повредил остекление трех домов и автомобили

КАЛУГА, 11 декабря. /ТАСС/. Остекление трех жилых домов и припаркованные транспортные средства получили повреждения в населенном пункте Боровского муниципального округа Калужской области в результате падения БПЛА. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Три беспилотника были уничтожены утром на окраинах Калуги и Обнинска, а также над территорией Боровского муниципального округа.

"В одном из населенных пунктов Боровского муниципального округа в результате падения БПЛА повреждено остекление трех жилых домов, а также припаркованные возле домов транспортные средства. Пострадавших нет. Администрацией муниципального округа проводится оценка ущерба", - написал глава региона в своем Telegram-канале.