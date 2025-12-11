{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Нижегородской области двое детей пострадали при пожаре

Возгорание произошло в квартире двухквартирного жилого дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Двое детей пострадали в результате пожара в поселке Дубки Нижегородской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Двое детей пострадали на пожаре. Возгорание в квартире двухквартирного жилого дома в поселке Дубки Дальнеконстантиновского округа ликвидировали четыре пожарных расчета МЧС России", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадали два ребенка: мальчик 2008 года рождения и девочка 2016 года рождения. Они госпитализированы с ожогами. Предварительная причина пожара - неисправность электрического оборудования.

Огнем уничтожена вся внутренняя отделка помещения площадью 100 кв. м.

Теги
РоссияНижегородская область
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Задержанному в Польше археологу Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы
Сотрудник Эрмитажа отказался от дачи показаний в прокуратуре
Читать полностью