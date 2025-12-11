Задержанного в Челябинске начальника отдела агрохолдинга арестовали

ЧЕЛЯБИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2026 года задержанному сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области начальнику отдела закупок одного из крупнейших государственных агропромышленных холдингов по делу о взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

На основании представленных УФСБ материалов против него возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере).

"По ходатайству следователя СК России в отношении руководителя отдела закупа одной из агрофирм региона, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, Центральный районный суд города Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 февраля 2026 года", - сказали в пресс-службе.

Со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Челябинской области сообщалось, что сотрудники УФСБ во взаимодействии со службами безопасности банка и производственной компании выявили факт получения взятки начальником отдела закупок одного из крупнейших государственных агропромышленных холдингов. По версии силовиков, фигурант причастен к теневому обороту зерновых культур.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ ранее, было установлено, что начальник отдела закупа при посредничестве третьих лиц получил взятку от производителя сельскохозяйственных товаров, являющегося получателем субсидии в рамках реализации национального проекта. Деньги передавались за оказание содействия при заключении контрактов, а также за покровительство при проверке и приемке поставляемых товаров.

Кроме того, как было установлено, в обязанности начальника отдела входили мониторинг рынка закупаемых товаров и услуг, контроль выполнения планов закупа и внеплановых заказов, что способствовало лоббированию интересов коммерческой организации.