В Приморье 2 тыс. жителей остались без света

Авария произошла на подстанции "Надеждинская"

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей села Вольно-Надеждинское в Приморском крае остались без света из-за аварии на подстанции "Надеждинская". Прокуратура региона начала проверку, сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Утром 11 декабря 2025 года на подстанции "Надеждинская" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 2 тыс. жителей села Вольно-Надеждинское. Отключения коснулись 28 многоквартирных и 300 частных домов", - говорится в сообщении.

Прокуратура поставила на контроль проведение аварийно-восстановительных работ, проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин.

