На западе США из-за наводнения началась эвакуация населения

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Часть жителей северо-западного штата Вашингтон в США получила приказ на эвакуацию из-за сильных наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщил губернатор штата Боб Фергюсон.

"В округе Скагит издан приказ на эвакуацию всех жителей, проживающих в зоне затопления, которое случается раз в сто лет", - написал он в Х. Губернатор не уточнил, сколько именно жителей должны срочно покинуть свои дома. По данным из открытых источников, в округе Скагит проживают более 130 тыс. человек. Ранее сообщалось, что эвакуация в Вашингтоне может затронуть 100 тыс. человек.

Всего из-за проливных дождей в зоне наводнений могут оказаться более 9 млн жителей северо-западных штатов Айдахо, Вашингтон и Орегон. Как отмечали специалисты метеобюро США, эти территории столкнутся с эффектом атмосферной реки, когда огромные массы водяного пара из тропических и субтропических регионов приходят в более высокие широты. С понедельника там уже местами выпало до 200 мм осадков, еще столько же может выпасть в ближайшие дни. Отмечалось, что, например, в Вашингтоне в декабре средняя норма осадков составляет 146 мм, а в Орегоне - 179 мм.

Телекомпания АВС отмечала, что из-за дождей вода в местных реках может достичь уровня "сильного наводнения". Также возможны оползни и сели.