В Петербурге в НИИ им. Джанелидзе лечатся двое пострадавших при пожаре на рынке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. В НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе находятся два человека, пострадавших при пожаре на Правобережном рынке в Петербурге. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщил ТАСС заведующий ожоговым отделением №1 института Павел Крылов.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу сообщили, что в результате пожара погиб один человек.

"Вчера в институт скорой помощи с пожара на рынке были доставлены двое пострадавших. <…> Состояние обоих пациентов сегодня средней степени тяжести. Один из них в ожоговом отделении, второй переведен в отделение сочетанной травмы", - рассказал он.

По его словам, вчера оба пострадавших находились в ожоговой реанимации. У первого пациента врачи диагностировали термомеханическую травму, множественные переломы и термоингаляционное поражение дыхательных путей. У второго пациента диагностирован ожог лица, а также термохимическое поражение верхних дыхательных путей.

Вечером 10 декабря на Правобережном рынке в Невском районе Петербурга произошло возгорание, которое быстро распространилось по территории площадью 1,5 тыс. кв. метров. В пресс-службе ГСУ СК РФ по городу сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).