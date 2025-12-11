{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
В Ростове-на-Дону более 20 домов остались без тепла

Причиной стал дефект на теплотрассе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Дефект на теплотрассе стал причиной отключения теплоснабжения в 23 многоквартирных домах в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

"На ул. Пушкинской, 61 обнаружен дефект на теплотрассе. На период проведения ремонтных работ временно остановлено теплоснабжение 23 МКД в границах: Пушкинская - Халтуринский - Соборный", - написала она в Telegram-канале.

По ее словам, работы по устранению дефекта закончат к 18:00 мск.

Согласно сервису "Яндекс. Погода", в настоящее время в Ростове-на-Дону температура воздуха составляет 4 градуса тепла.

