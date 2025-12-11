ТАСС: в Самаре экс-сотрудника прокуратуры арестовали за экстремизм

САМАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший работник прокуратуры арестован до 27 декабря в Самаре по подозрению в участии в деятельности запрещенного в РФ и признанного экстремистским движения футбольных фанатов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Арестован до 27 декабря. [Фигурант] - бывший сотрудник прокуратуры", - сказала собеседница агентства.

По информации правоохранителей, арестованного экс-помощника прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области подозревают в организации деятельности экстремистской организации и участии в деятельности такой организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Речь идет о неформальном объединении футбольных фанатов The Opposition Young Supporters (T.O.Y.S.), которое признано экстремистским и запрещено в РФ.

Решением Советского районного суда Самары от 11 апреля 2017 г. организация футбольных болельщиков "ТОЙС" (T.O.Y.S, The Opposition Young Supporters) признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.