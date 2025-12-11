{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ТАСС: в Самаре экс-сотрудника прокуратуры арестовали за экстремизм

Мужчина участвовал в неформальном объединении футбольных фанатов

САМАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший работник прокуратуры арестован до 27 декабря в Самаре по подозрению в участии в деятельности запрещенного в РФ и признанного экстремистским движения футбольных фанатов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Арестован до 27 декабря. [Фигурант] - бывший сотрудник прокуратуры", - сказала собеседница агентства.

По информации правоохранителей, арестованного экс-помощника прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области подозревают в организации деятельности экстремистской организации и участии в деятельности такой организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Речь идет о неформальном объединении футбольных фанатов The Opposition Young Supporters (T.O.Y.S.), которое признано экстремистским и запрещено в РФ.

 

===========

Решением Советского районного суда Самары от 11 апреля 2017 г. организация футбольных болельщиков "ТОЙС" (T.O.Y.S, The Opposition Young Supporters) признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

Теги
РоссияСамарская область
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Задержанному в Польше археологу Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы
Сотрудник Эрмитажа отказался от дачи показаний в прокуратуре
Читать полностью