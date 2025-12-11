Руководителя отдела зенитного вооружения 3-го ЦНИИ МО РФ судят за взятки

Евгения Лайко обвиняют в получении взяток в размере 11 млн рублей и мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд расследует дело в отношении начальника отдела зенитного вооружения ФГБУ "3 ЦНИИ" Министерства обороны РФ Евгения Лайко, обвиняемого в получении взяток на общую сумму в размере 11 млн рублей, а также в мошенничестве. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Евгений Лайко обвиняется в двух эпизодах получении взяток в особо крупном размере - от исполнительного директора ООО "НПП "Александр" Вячеслава Семенова и от руководителя ООО "Техмет 18" Максима Тулкина, а также в особо крупном и крупном мошенничествах", - сказано в документе.

По данным следствия, в 2020 году Семенов обратился к Лайко с вопросом о продвижении продукции ООО "НПП "Александр", которое изготавливает оптические приборы специального и военного назначения, в том числе для ПВО. Лайко согласился оказать помощь за денежное вознаграждение. С начала 2021-го до июня 2025 года Семенов передал Лайко порядка 8 млн рублей за продвижение продукции предприятия, составление проектов тактико-технических требований без их завышения, проведение испытания изделий. Семенов на протяжении всего времени ежемесячно передавал в конвертах деньги в размере 100 тыс. рублей, а потом в размере 150 тыс. рублей. Передача происходила в туалетах разных ресторанов - Семенов оставлял в кабинке конверт с деньгами, куда потом заходил Лайко и забирал конверт. Если Лайко требовалось получить сразу несколько миллионов рублей, то он приезжал за деньгами в офис к Семенову.

В мае 2025 года Семенов обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, чтобы прекратить противоправную деятельность. Сотрудниками правоохранительного ведомства была проведена оперативно-разыскная деятельность, которая подтвердила получение взятки Евгением Лайко.

Также Лайко получил взятку в размере 3 млн рублей от руководителя ООО "Техмет 18" Тулкина за покровительство по продвижению продукции предприятия.