В Оренбуржье мальчик утонул, провалившись под лед

Второго ребенка ищут

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Мальчик провалился под лед и утонул в реке Тирис в Оренбургской области. Спасатели ищут второго ребенка, который, предположительно, также утонул, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в Абдулино вблизи моста Перовского из акватории реки Тирис сотрудниками МЧС России извлечено тело мальчика (ориентировочно 2017 года рождения), проваливавшегося в воду под тонкий лед. На контроле поиски предположительно утонувшей девочки", - отмечается в сообщении.