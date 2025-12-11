NBC: 300 бойцов Нацгвардии США направили в пострадавший от наводнений Вашингтон

Всего из-за проливных дождей в зоне наводнений могут оказаться более 9 млн жителей северо-западных штатов Айдахо, Вашингтон и Орегон

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Войска Национальной гвардии США направлены в штат Вашингтон, где началась эвакуация населения из-за вызванных проливными дождями наводнений. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его данным, в зону бедствия для оказания помощи властям прибыли порядка 300 нацгвардейцев. Кроме того, местные спасательные команды на лодках уже патрулируют пострадавшие города штата. В частности, минувшей ночью в Фолл-Сити они спасли несколько человек, чьи автомобили заглохли в потоках воды. О пострадавших не сообщается.

По данным энегоросетевой компании штата, на утро четверга по местному времени в пострадавших районах без света остаются порядка 20 тыс. домохозяйств. Ранее губернатор Вашингтона Боб Фергюсон объявил в штате режим чрезвычайной ситуации. Приказ на эвакуацию уже получила часть жителей округа Скагит, но сколько именно жителей должны срочно покинуть свои дома, не уточнялось. Ранее сообщалось, что эвакуация в Вашингтоне может затронуть 100 тыс. человек.

Всего из-за проливных дождей в зоне наводнений могут оказаться более 9 млн жителей северо-западных штатов Айдахо, Вашингтон и Орегон. Как отмечали специалисты национального метеобюро США, эти территории столкнутся с эффектом атмосферной реки, когда огромные массы водяного пара из тропических и субтропических регионов приходят в более высокие широты. С понедельника здесь уже местами выпало до 200 мм осадков, еще столько же может выпасть в ближайшие дни. Отмечалось, что, например, в Вашингтоне в декабре средняя норма осадков составляет 146 мм, а в Орегоне - 179 мм.

Сообщалось, что из-за дождей уровень воды в местных реках может достичь уровня "сильного наводнения". Также возможны оползни и сели.