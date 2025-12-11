Статья

Пострадали четыре человека. Подробности обрушения дома в Волгоградской области

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

Многоквартирный дом обрушился в городе Петров Вал в Волгоградской области, в результате пострадали четыре человека, включая ребенка, сообщили в Telegram-канале региональной администрации. Позже стало известно, что сотрудники МЧС России спасли из-под завалов одного человека.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Инцидент произошел на улице Ленина в городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области и повлек частичное разрушение многоквартирного дома.

По данным пресс-службы МЧС России, площадь обрушения на четвертом этаже дома составила 90 кв. м.

48 человек эвакуировали.

Разбор завалов и поиск пострадавших продолжается.

В ликвидации последствий ЧП задействовали 29 человек и 12 единиц техники.

Пострадавшие

По последним данным, в результате происшествия пострадали четыре человека, включая ребенка.

Позже стало известно, что сотрудники МЧС России спасли из-под завалов одного человека.

Расследование и реакция властей