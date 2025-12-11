ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пострадали четыре человека. Подробности обрушения дома в Волгоградской области

13:26
Многоквартирный дом обрушился в городе Петров Вал в Волгоградской области, в результате пострадали четыре человека, включая ребенка, сообщили в Telegram-канале региональной администрации. Позже стало известно, что сотрудники МЧС России спасли из-под завалов одного человека.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Инцидент произошел на улице Ленина в городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области и повлек частичное разрушение многоквартирного дома.
  • По данным пресс-службы МЧС России, площадь обрушения на четвертом этаже дома составила 90 кв. м.
  • 48 человек эвакуировали.
  • Разбор завалов и поиск пострадавших продолжается.
  • В ликвидации последствий ЧП задействовали 29 человек и 12 единиц техники.

Пострадавшие

  • По последним данным, в результате происшествия пострадали четыре человека, включая ребенка.
  • Позже стало известно, что сотрудники МЧС России спасли из-под завалов одного человека.

Расследование и реакция властей

  • Предварительной причиной обрушения многоквартирного дома стали нарушения при эксплуатации газового оборудования, сообщили в администрации региона.
  • Для жильцов этого дома разворачивают пункт временного размещения.
 
