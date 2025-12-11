В Волгоградской области обследуют конструкции частично обрушившегося дома

Пострадавшим окажут всю необходимую помощь

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты проведут обследование конструкций многоквартирного дома, частично обрушившегося в городе Петров Вал в Волгоградской области.

Об этом сообщили журналистам в администрации Камышинского района.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным заместителям губернатора, а также руководителям органов исполнительной власти совместно с руководством муниципального образования в связи с инцидентом оказать всю необходимую помощь пострадавшим, совместно со спасателями провести обследование конструкций дома", - говорится в сообщении.