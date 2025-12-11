В Волгоградской области произошел взрыв газа в обрушившемся доме
13:32
обновлено 13:44
ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Взрыв газа, предварительно, стал причиной частичного обрушения многоэтажки в городе Петров Вал в Волгоградской области.
"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с происшествием в одном из многоквартирных домов в г. Петров Вал Камышинского района. По предварительным данным, в жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехал заместитель Камышинского городского прокурора, добавили в ведомстве.