В Волгоградской области произошел взрыв газа в обрушившемся доме

Прокуратура проводит проверку

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Взрыв газа, предварительно, стал причиной частичного обрушения многоэтажки в городе Петров Вал в Волгоградской области.

Об этом сообщила прокуратура региона

"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с происшествием в одном из многоквартирных домов в г. Петров Вал Камышинского района. По предварительным данным, в жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал заместитель Камышинского городского прокурора, добавили в ведомстве.