В Оренбургской области завели дело после гибели двух детей на реке

Тела школьников нашли в реке Тирис

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей на реке Тирис в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в реке было обнаружено тело мальчика, спасатели вели поиск второго ребенка.

"Вечером 11 декабря в реке Тирис города Абдулино обнаружены тела двоих малолетних детей в возрасте 8 и 11 лет. По данному факту следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - отмечается в сообщении.