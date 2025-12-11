В Волгоградской области двое пострадавших при ЧП находятся в реанимации

Еще двое получили травмы средней тяжести

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Медики оценивают как тяжелое состояние одной из женщин, пострадавших при частичном обрушении дома в Волгоградской области, она и еще один человек находятся в реанимации, еще двое получили травмы средней тяжести, сообщили журналистам в администрации региона.

″Женщина 1945 г. р. госпитализирована в реанимационное отделение, ее состояние медики оценивают как тяжелое и делают все возможное, чтобы спасти жизнь. Для динамического наблюдения в реанимацию переведен мужчина 1967 г. р. В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести″, - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок и еще одна женщина получили травмы средней степени тяжести. Женщина 1965 г.р. находится в травматологическом отделении, девочка 2019 г. р. - в хирургическом отделении детской больницы.