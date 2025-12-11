В Запорожской области при атаке БПЛА пострадал человек

Пострадавшего доставили в больницу

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Мирный житель Запорожской области получил ранения в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Васильевка.

Об этом сообщил губернатор региона области Евгений Балицкий.

"В Васильевском муниципальном округе при атаке вражеского БПЛА на частный сектор пострадал местный житель. Дрон сдетонировал возле приусадебного участка по улице Каховской города Васильевки. Мужчина 1966 года рождения получил множественные осколочные ранения и был доставлен в хирургическое отделение Васильевской ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.