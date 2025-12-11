В Нижегородской области в ДТП со скорой помощью пострадали пять человек

Автомобиль столкнулся с машиной скорой на регулируемом перекрестке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Дзержинске Нижегородской области, пять человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП 34-летняя женщина-водитель легкового автомобиля, ее несовершеннолетний пассажир 2022 г. р. и трое сотрудников бригады скорой медицинской помощи были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Ребенок, находившийся в машине скорой, не пострадал.

По предварительным данным, водитель автомобиля медслужбы двигался по улице Грибоедова в сторону проспекта Циолковского с включенными световыми и звуковыми сигналами. На регулируемом перекрестке произошло столкновение автомобиля Kia с машиной скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование по трем статьям КоАП.