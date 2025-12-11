В Петербурге два человека получили ожоги при прорыве теплосети

Компания готова оказать всю необходимую помощь в лечении и реабилитации и возместить причиненный ущерб

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Два человека получили ожоги разной степени из-за прорыва теплосети на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"В зоне разлива теплоносителя оказались два человека. По предварительной информации, оба получили ожоги разной степени тяжести. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, представители "Теплосети" находятся с ними на связи", - рассказали в пресс-службе.

Компания готова оказать всю необходимую помощь в лечении и реабилитации и возместить причиненный ущерб в соответствии с законодательством. Информация о причиненном ущербе автомобилям не поступала.

В пресс-службе комитета по здравоохранению города сообщили ТАСС, что одного из пострадавших доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Горячая вода вытекла на поверхность из-за дефекта на трубе диаметром 800 мм. Оперативные службы "Теплосети" проводят работы по отключению тепломагистрали. Выставлены ограждения. Сроки ремонтных работ по нормативу, учитывая диаметр трубопровода, составляют 24 часа, однако специалисты постараются завершить работы в максимально сжатые сроки и приложат все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения.

Дефектный участок тепломагистрали в планах на реконструкцию с 2026 года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, ведомство организовало проверку.

Позже о процессуальной проверке по факту инцидента сообщили также в пресс-службе петербургского главка СК.