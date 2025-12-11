В Сочи вынесли приговор мужчине, убившему бывшую жену на глазах у ребенка

Ему назначили 20 лет колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновным по ряду статей мужчину, убившего в 2023 году в Сочи бывшую жену на глазах у своего ребенка, ему назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов края.

"Житель Краснодара признан виновным в убийстве бывшей жены на глазах собственного ребенка. Суд, оценив все доказательства в их совокупности, счел вину подсудимого доказанной, назначив Грицыку наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении убийства, умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью ребенку, истязании. Уточняется, что суд также взыскал с него 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка и 2 млн рублей - в пользу матери погибшей. Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном, заявив, что смерть жены является для него невосполнимой утратой и большим горем.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом по Центральному району города Сочи СК РФ по Краснодарскому краю. Убийство было совершено в 2023 году. Как сообщали в следственном управлении СК РФ по региону, мужчина пришел к квартиру, где проживала бывшая жена и их совместный малолетний сын. Он несколько раз ударил женщину принесенным с собой молотком, нанес ножевые ранения. Потерпевшая умерла на месте. В момент преступления в квартире находился ребенок.

"В результате ребенку причинены психические страдания, расценивающиеся как причинившие вред здоровью средней тяжести. Кроме того, в ходе следствия установлено, что в период с 2016 года, во время совместного проживания с потерпевшей, фигурант систематически истязал женщину, в том числе когда она находилась в состоянии беременности, а после и в присутствии ребенка", - прокомментировали журналистам установленные в ходе расследования дополнительные обстоятельства в СУ СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что после совершения преступления мужчина пытался свести счеты с жизнью, но не смог.