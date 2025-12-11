Харьковская ВГА объявила в розыск участкового из Волчанска

Дмитрий Можаровский подозревается в шпионаже на украинские спецслужбы и передаче данных в Вооруженные силы Украины

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное дело и объявило в розыск участкового уполномоченного из Волчанска Дмитрия Можаровского по подозрению в шпионаже на украинские спецслужбы и передаче данных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В 2022 году, находясь на территории Харьковской области, Можаровский вступил в преступный сговор с представителями украинских спецслужб. Он осуществлял сбор и передачу противнику разведывательной информации о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Можаровский сообщал данные о гражданах, лояльных к России и принимавших гуманитарную помощь, подвергая их жизнь опасности со стороны украинских националистов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после возвращения указанной территории под контроль ВСУ в 2022 году, подозреваемый устроился на службу в местный отдел полиции на должность участкового уполномоченного. По факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании) и ст. 276 УК РФ (шпионаж), в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

1 декабря 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об освобождении города Волчанска Харьковской области.