ВСУ ударили по детскому саду в Каховке

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 11 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию детского сада "Искорка" в Каховке Херсонской области, никто не пострадал, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

"Под прицелом укронацистов - дети. Наши школы, детские сады, жилые дома. Задача понятна - сравнять с землей. Вэсэушники ударили по детсаду "Искорка". Обошлось без жертв", - написал он в своем Telegram-канале.

Филипчук также сообщил об атаке украинских дронов по многоквартирному дому в центре Каховки. "Пострадали квартиры наших жителей. Враг в агонии стремится уничтожить мирных, мирные объекты. На поле боя нет побед. Потому и воюют с гражданскими", - подчеркнул глава округа.