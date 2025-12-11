В Тамбовской области из-за угарного газа погибли два человека

В доме использовалось печное отопление

ТАМБОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в селе Изосимово Тамбовской области, по предварительным данным, от отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Сегодня в дневное время в одном из частных домовладений села Изосимово Мичуринского муниципального округа обнаружены тела 84-летней хозяйки дома и ее 63-летнего сына без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом. В доме используется печное отопление", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК по региону, в ходе осмотра места происшествия следователем зафиксировано, что заслонка дымохода была закрыта. Для определения точной причины смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что следственным органом организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры Мичуринского района.