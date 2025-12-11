В Белоруссии водитель получил срок за ДТП, в котором погибли россиянки

Обвиняемого приговорили к 10 годам тюрьмы

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Суд в Белоруссии приговорил к 10 годам заключения мужчину, по вине которого в автомобильной аварии под Минском погибли четыре россиянки. Как сообщила гособвинитель Генеральной прокуратуры республики Татьяна Гракун, обвиняемый получил максимальный срок, предусмотренный статьей.

Как установлено в судебном заседании, накануне аварии обвиняемый распивал спиртные напитки, проинформировала она. "По пути передавал право управления транспортным средством своему товарищу, который вовсе не имеет водительского удостоверения", - рассказала прокурор в эфире телеканала ОНТ.

По словам Гракун, с учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств судом Минского района по делу постановлен обвинительный приговор. "Принимая во внимание общественную опасность совершенного преступления, а также с учетом данных о личности обвиняемого, ему в соответствии с частью пятой статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок, предусмотренный санкцией данной статьи, - 10 лет - с отбыванием данного вида наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 8 лет", - сообщила гособвинитель.

Как отмечается, приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

В конце ноября Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении водителя, совершившего 28 июня ДТП, жертвами которого стали четыре гражданки России, в том числе две несовершеннолетние девочки. Согласно материалам дела, обвиняемый будучи нетрезвым, сел за руль, и его автомобиль врезался в такси. Автомобиль, как установлено, двигался со скоростью 182 км/ч при разрешенной 90 км/ч. После аварии концентрация этилового спирта в крови водителя составила 2,18 промилле, то есть в момент происшествия он находился в состоянии острой интоксикации, сообщали в Генпрокуратуре.

Виновник аварии ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений по линии ГАИ, в том числе в 2017 и 2019 годах был лишен права управления транспортными средствами. Последний раз - на три года за езду в состоянии алкогольного опьянения.