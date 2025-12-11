В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
11 декабря, 23:09
СОЧИ, 12 декабря. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.
"Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов", - написал он.
Об угрозе атаки Прошунин объявил за 17 минут до этого.
Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин также предупреждал жителей об угрозе атаки БПЛА. Она действовала около 10 минут.