Олега Кана приговорили к 24 годам колонии по делу о контрабанде краба

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов, к 24 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Олега Кана признать виновным, <...> назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на 24 года", - сказала судья.

Суд также постановил взыскать с Кана в доход государства более 4,2 млрд рублей, являющиеся эквивалентом дохода от продажи живого краба.