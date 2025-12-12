ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Твери во дворе жилого дома произошел взрыв

Информацию о пострадавших уточняют
Редакция сайта ТАСС
00:29
Дмитрий Бойков/ ТАСС
© Дмитрий Бойков/ ТАСС

ТВЕРЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Несколько жилых домов получили повреждения в результате взрыва в Твери. Также повреждены автомобили, передает корреспондент ТАСС.

Спасатели ликвидируют возгорание, возникшее на месте происшествия, и разбирают обломки конструкций. В доме повреждена стена, до 10-го этажа здания вылетели стекла окон. Пожарные проводят осмотр поврежденных квартир.

Причина произошедшего выясняется. Информация по пострадавшим уточняется. 

РоссияТверская область