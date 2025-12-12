ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС публикует видео с места взрыва во дворе жилого дома в Твери

У места происшествия собрались люди, работают спасатели
00:39
Дмитрий Бойков/ ТАСС
© Дмитрий Бойков/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ТАСС публикует кадры с места взрыва во дворе жилого дома в Твери. 

На опубликованных кадрах можно наблюдать повреждения здания и идущий из него черный дым. У места происшествия собрались люди, работают спасатели. 

Ранее ТАСС сообщал о взрыве во дворе дома в Твери. Из-за происшествия получили повреждения несколько зданий и автомобили.

Причина произошедшего пока не установлена. Информация по пострадавшим уточняется. 

