ТАСС публикует видео с места взрыва во дворе жилого дома в Твери

У места происшествия собрались люди, работают спасатели

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Бойков/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ТАСС публикует кадры с места взрыва во дворе жилого дома в Твери.

На опубликованных кадрах можно наблюдать повреждения здания и идущий из него черный дым. У места происшествия собрались люди, работают спасатели.

Ранее ТАСС сообщал о взрыве во дворе дома в Твери. Из-за происшествия получили повреждения несколько зданий и автомобили.

Причина произошедшего пока не установлена. Информация по пострадавшим уточняется.