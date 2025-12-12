В Приморье после избиения школьницы завели дело о халатности

Глава СК дал поручение руководителю СУ СК России по Приморскому краю представить доклад о ходе расследования

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности завели после избиения школьником одноклассницы в городе Артеме Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

"В соцмедиа сообщается, что в школе в городе Артеме Приморского края подросток избил одноклассницу на перемене. По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - рассказали в ведомстве.

Как уточняется в сообщении, глава СК дал поручение руководителю СУ СК России по Приморскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.